-Nokia yeni akıllı telefonlarını tanıttı LONDRA (A.A) - 26.10.2011 - Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, yazılım şirketi Microsoft'un ''Windows Phone 7.5'' işletim sisteminin kullanıldığı ilk telefonlarını tanıttı. Nokia, Londra'da düzenlenen toplantıda, ''Mango'' olarak adlandırılan ''Windows Phone 7.5'' işletim sisteminin kullanıldığı ''Lumia 800'' ve ''Lumia 710'' modellerini tanıttı. Nokia, yeni modelleriyle, sert rekabetin yaşandığı akıllı telefon piyasasında Apple'ın iPhone'u ve Google'ın Android akıllı telefonlarıyla mücadeleye girişecek. Nokia'nın Lumia 800 modeli Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Hollanda'da Kasım ayında, ABD'de gelecek yılın başlarında ve Çin'de gelecek yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak. Bu model yıl sona ermeden önce Hong Kong, Hindistan, Rusya, Singapur ve Tayvan'da piyasaya sürülecek. Lumia 710 modeli ise bu yılın sonuna doğru Hong Kong, Rusya, Hindistan, Singapur ve Tayvan'da raflarda yerini alacak. Nokia Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Elop, yeni modellerin tanıtımında yaptığı konuşmada, Nokia'nın ''yeniden doğumu'' ifadesini kullandı. Lumia 800'ün, Nokia'ın daha önce Symbian işletim sistemi kullanılan N9 modelinin geliştirilmiş bir tasarımı olduğunu belirten Elop, ''Lumia, ilk gerçek Windows telefonu. Şirket, akıllı telefon tasarımında ve ustalıkta lider olacak'' dedi. Bir yıl önce görevi aldıktan sonra Elop'un ilk işlerinden biri Nokia telefonlarında Symbian ve Linux temelli MeeGo işletim sistemi kullanmaktan vazgeçmek ve Microsoft ile ittifaka girmek olmuştu. Nokia, geçen hafta sıkı bir rekabetin sürdüğü akıllı telefon piyasasında satışlarının yüzde 39 düşmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte 68 milyon avro zarar ettiğini açıklamıştı. Şirketin, geçen yıl üçüncü çeyrekte 3,6 milyar avro olan akıllı telefon geliri, bu yıl aynı çeyrekte 2,2 milyar avroya gerilerken, toplam satışları ise yüzde 13 düşüşle 8,9 milyar avro olmuştu.