Nokia video kameraya telefon ekleyecek

Nokia yeni nesil telefonlarında dev boyutlu kamera mercekleri kullanma hazırlığında. Firma, cep telefonu pazarındaki sıkı rekabette öne geçebilmek için araştırma- geliştirme çabalarına hız vererek elde ettiği başarılı sonuçları patentle koruma altına alıyor.

Nokia'nın geçenlerde gerçekleştirdiği bir patent başvurusundaki resimler, cep telefonu devinin daha büyük bir merceği telefona nasıl yerleştirebileceği konusunda ipuçları veriyor. N85'in yeni bir modeli olacağını tahmin ettiğimiz bu yeni cep telefonu – el kamerası karışımı piyasada rakiplerine karşı gerçekten büyük bir avantaj sağlayacak gibi duruyor.

Yeni telefonun ekranında WQVGA teknolojisi kullanılacağı ve kamera çözünürlüğünün 5, hatta 8 megapiksel olabileceği ileri sürülüyor.