Nokia Oyun'da Türk şirketi finalde

Dünyanın mobil iletişim devi Nokia'nın düzenlediği oyun geliştirme yarışmasında bir Türk firması finalistler arasına girdi.



İzmir merkezli Onur Yazılım firmasının hazırladığı "Comet Hunter" isimli oyun, dünya çapında düzenlenen "Nokia Mobil Oyun Geliştirme Yarışması"nda (Mobile Games Innovation Challenge) büyük beğeni toplayarak yüzlerce oyun arasından sıyrılarak ilk 10'da yer aldı.



Yarışma finalistleri toplam 70 bin avro değerinde ödülün yanısıra en yenilikçi üç oyun konsepti geliştirmek üzere Nokia Publishing ile sözleşme yapma imkanına da sahip olacak. Buna ek olarak seçilen konseptin daha da geliştirilmesi için birinci 40 bin avro, ikinci 20 bin avro ve üçüncü de 10 bin avro değerinde ödülün sahibi olacak.



Onur Yazılım firmasının genel müdürü Onur Günduru, finalist olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



Yarışmanın yaratıcılıklarını gösterme fırsatı tanıdığını anlatan Günduru, "Genç nüfusa sahip Türkiye'de oyun pazarının büyüyeceğine ve sağlanacak destekler ile üretken ekiplerin yurt dışındaki ölçeklerde kurumsal kimlik kazanabileceğine inanıyoruz. Yenilikçiliğe verdiğimiz ağırlığı koruyarak geliştireceğimiz yaratıcı hizmetlerle eğlenceli ürünler ve şaşırtıcı konseptler ile önümüzdeki dönemde cep telefonu ve internet kullanıcılarının karşısında olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



Nokia Türkiye Genel Müdürü Imfred de Jong ise "Mobil Oyun Geliştirme Yarışması"nın endüstrinin küresel düzeydeki potansiyelini ve mobil oyunlara uygulanabilecek yenilikleri ortaya koyduğunu anlattı.



Jong, "Gerçekten şaşırtıcı fikirler ve bütünüyle özgün konseptlerle karşılaştık. Bize ne kadar çok yaratıcı beynin bulunduğunu gösterdi ve bu yarışma ile elde etmek istediğimiz sonuca ulaşabileceğimiz görülüyor. Türkiye'den Onur Yazılım'ın pek çok katılımcı arasından sıyrılıp ilk 10 içerisinde yer alması bizim için oldukça gurur verici" dedi.



Nisan ayında başlayan Mobil Oyun Geliştirme Yarışması, global mobil oyun endüstrisini olumlu yönde "kışkırtacak güce sahip" yenilikçi oyun konseptlerini teşvik etmek ve taşınabilir cihazlarda mobil oyunların yeni ve heyecan verici bir geleceğe yönelmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı.



Nokia, Nokia Games Publishing sponsorluğunda gerçekleşen Mobil Oyun Geliştirme Yarışması için katılımcıları N-Gage uyumlu cihazların ve Java ve Symbian tabanlı S40 ya da S60 cihazlarının gelişmiş özelliklerinden ve işlevlerinden yararlanan konseptler göndermeye davet etmişti.

