Nokia, Microsoft'tan müdür transfer etti

T24- Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden Nokia, yönetim kurulu başkanlığına yine dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft'un ticaret müdürü Stephen Elop'u atadı.



Kanada vatandaşı olan Elop, Finlandiya markası Nokia'nın Helsinki'deki genel merkezinde göreve başlayacak. Elop, ayrıca şirketin Finlandiyalı olmayan ilk yöneticisi.



Nokia'nın eski yönetim kurulu başkanı Olli-Pekka Kallasvuo, şirketin Amerikan pazarındaki yerini geliştirme, ayrıca internete bağlanabilen akıllı telefonlarda ilerleme vaadiyle 2006 yılında göreve gelmişti.



Ancak teknoloji çevreleri şirketin, şimdiye kadar ABD'de pek az ilerleme sağladığına, akıllı cep telefonu pazarında Apple, Blackberry ve Google karşısında fazla rekabet edemediğine dikkat çekiyor.



Bu yıl yüzde 20 oranında değer kaybeden Nokia hisseleri, Elop'un atama haberleri üzerine yeniden yükselişe geçti, yüzde 5 oranında değer kazandı.





Yeni strateji

BBC teknoloji muhabiri Mark Gregory, Nokia'nın Finlandiya dışından bir yöneticiye yer vererek yeni bir strateji izleyeceğinin de mesajını verdi.



Nihayetinde Nokia hala dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi, ancak mesele satışlar ya da kar değil. Şirket, akıllı cep telefonu pazarında da aynı başarıyı yakalamak istiyor.



Geçmişte cep telefonu sektöründe bir yenilik beklendiğinde ilk akla gelen isim Nokia olurdu ancak şirketin bu şöhretini şimdilerde Apple, HTC ya da Samsung kapmış görünüyor.



Gerçi Windows temelli cep telefonları, akıllı telefon pazarında fazla sükse yapamadı, o nedenle Microsoft'tan bir yöneticinin seçilmesi tuhaf karşılandı.



Ancak Stephen Elop, yazılım ve iletişim sektöründe çeşitli alanlarda, Juniper Networks, Adobe Systems ve Macromedia'da kariyer yapmış ve liderlik becerileriyle ün kazanmış bir isim.



Elop, atama sonrası yaptığı açıklamada görevinin, teknoloji aleminin, Facebook, sosyal medya, akıllı telefon gibi gelişmeler nedeniyle "kökten bir parçalanma" yaşadığını ve kendisinin görevinin de "içine düştüğü aksaklık döneminden çıkışında şirketin yanında olmak olduğunu belirtti.



Nokia Başkanı Jorma Ollila da "Elop'un şirketin tam potansiyeli için gereken endüstri deneyimi ve liderlik becerilerine sahip olduğuna inandıklarını" belirtti.



