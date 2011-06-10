Nokia dört ayda yarı yarıya eridi

T24 - Finlandiyalı Nokia, rakipleri karşısında zor bir dönemden geçiyor. Nokia CEO'su Elop'un "Yanan platformun üzerindeyiz" açıklamasından bu yana şirketin değeri yarı yarıya eridi. Satılık olmadığını açıklayan Nokia, Microsoft'un desteğiyle darboğazdan kurtulmaya çalışıyor.

Dünyanın önde gelen mobil telefon üreticilerinden Nokia'nın ekonomik olarak yaşadığı kriz her geçen gün derinleşiyor.



Şubat ayında şirketin CEO'su Stephen Elop'un çalışanlara gönderdiği nottaki, ''Etrafında pazar payını ele geçiren yenilikçi rakiplerle çevrili yanan bir platform üzerindeyiz'' sözleri sonrasında, şirketin değerinde ağır hasar görüldü.



Şirketin piyasa değeri Şubat ayından bu yana yarıdan fazla düşerek 25 milyar dolara geriledi.



CEO'nun notunun sızması sonrasında şirket değerinin düşmesiyle Nokia adeta satın alma hedefi haline geldi. Nokia CEO'su Elop ise satılık olmadıklarını açıkladı.



Nokia'nın yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde zarar açıklaması bekleniyor. Şirketin rakipleri karşısında fiyat indirimine gidebileceği de belirtiliyor.



Nokia CEO'su basına sızan notta ''İlk iPhone 2007'de piyasaya çıktı ve bizim hala iPhone'a yaklaşabilecek bir tecrübemiz yok. Android piyasaya sadece 2 yıl önce çıktı ve bu hafta akıllı telefon piyasasındaki satışlarda liderliğimizi elimizden aldılar. İnanılmaz'' diyerek şirketin durumunu özetliyordu.





RAKİP ÇIKARAMADI, PAYINI KAYBETTİ



Akıllı telefon pazarında Apple'ın iPhone'u, Google'ın Android'ine bir rakip çıkaramayan Nokia, pazar payını kaybetmeye devam ediyor. Nokia ucuz ürünlerde de rakipleriyle rekabet edemiyor.



Araştırma şirketi IDC'ye göre, Nokia'nın 2009 yılında yüzde 38 olan pazar payı, 2010 yılının sonunda yüzde 28'e geriledi, buna karşılık rakipleri Apple ve HTC'nin payının arttığı ya da korunduğu belirtiliyor.





MICROSOFT KURTARACAK MI?



Nokia yazılım devi Microsoft'la dirsek temasında. Microsoft'un Nokia'nın mobil birimini satın alabileceği iddiası konuşuluyor.



Yılın başlarında Windows'un cep telefonu yazılımını kullanmaya başlayacağını açıklayan Nokia, yılın son üç ayında bu cep telefonlarını piyasaya sürmeyi umut ediyor. Nokia'nın Windows yazılımı bulunan yeni cep telefonlarının, rakipleriyle başa çıkıp çıkamayacağını zaman gösterecek.





FİNLANDİYA'NIN YÜZDE 40'I



Kibrit ve çizme de üreten Nokia'nın Finlandiya ekonomisi için rolü büyük. Ülkenin milli gelirinin yüzde 40'ını Nokia oluşturuyor.





'KAĞIT' GİBİ DAĞILACAK MI?



Nokia'nın hikayesi 1865’te Fredrik Idestam adlı mühendisin, bir kağıt hamuru değirmeni kurmasıyla başladı. O dönemin en önemli iletişim teknolojisi olan kağıdı üretirken 2000'lerin başında GSM devi olan Nokia'nın bu zorlu süreci nasıl atlatacağı merak konusu.







