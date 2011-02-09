Nokia CEO'su: Yanan bir platform üzerindeyiz

T24 - Mobil telefon üreticisi Nokia'nın ekonomik olarak yaşadığı kriz, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Elop'un çalışanlara gönderdiği nottaki, "etrafında pazar payını ele geçiren yenilikçi rakiplerle çevrili yanan bir platform üzerinde" sözleriyle ifade edildi.



Elop, gönderdiği notta, Nokia'nın, Google'ın Android işletim sistemi ve Apple'ın iPhone'unun başarısına hazırlıksız yakalandığını belirterek, "İlk iPhone 2007'de piyasaya çıktı ve bizim hala iPhone'a yaklaşabilecek bir tecrübemiz yok. Android piyasaya sadece 2 yıl önce çıktı ve bu hafta akıllı telefon piyasasındaki satışlarda liderliğimizi elimizden aldılar. İnanılmaz" dedi.



Stephen Elop, Apple'ın, iyi bir dizaynla, tüketicilerin yüksek fiyatlı telefonları satın alabildiğini gösterdiğini ifade ederek, Apple'ın oyunun kurallarını değiştirdiğini ve şimdi şirketin yüksek kaliteye sahip olduğunu kaydetti.



Araştırma şirketi IDC'ye göre, Nokia'nın 2009 yılında yüzde 38 olan pazar payı, 2010 yılının sonunda yüzde 28'e geriledi, buna karşılık rakipleri Apple ve HTC'nin payının arttığı ya da korunduğu belirtiliyor.





