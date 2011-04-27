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Ekonomi

NOKIA 4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK HELSİNKİ (A.A)

27 Nisan 2011 16:42

-NOKIA 4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK HELSİNKİ (A.A) - 27.04.2011 - Finlandiyalı mobil telefon şirketi Nokia, 2012 yılı sonuna kadar küresel işgücünü 4 bin kişi azaltacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, smartphone pazarında daha iyi rekabet edebilmek için maliyetleri azaltmak üzere alınan karar sonucunda yapılacak işten çıkarmaların büyük çoğunluğu Danimarka, Finlandiya ve İngiltere'de olacak. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia ayrıca, Accenture şirketi ile stratejik işbirliği kararı neticesinde Çin, Finlandiya, Hindistan, İngiltere ve ABD'deki ofislerinde çalışan 3 bin çalışanını bu şirkete transfer edecek. Accenture, Nokia'nın telefon cihazları için Symbian yazılım hizmeti sağlamaya devam edecek. Nokia, akıllı telefon sektöründe Blackberry, iPhone ve Android telefonlarıyla sıkı rekabet edebilmek için akıllı telefonlara yazılım geliştirmek üzere Microsoft şirketiyle anlaşma imzalamıştı.

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