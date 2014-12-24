Noel'in lezzetli kurabiyeleri



Hrıstiyan aleminde Kutsal Gece olarak anılan 24 Aralık gecesi, ailelerin bir araya geldiği, özel yemeklerin yendiği bir gece. Noel denince akla gelen pek çok şey var. Bunlardan biri de kurabiyeler. Noel aynı zamanda evde kurabiye yapma zamanıdır. Almanlar kurabiyenin her türlüsüne düşkündürler. Kullanılan baharat kurabiyeye adını verir. Biberli, tarçınlı ve vanilyalı kurabiyeler pek revaçtadır.

Ayinden sonra inananlara dağıtılan kutsanmış hamur, kurabiye geleneğine ilham olmuştur. Zamanla daha lezzet katılmış ve 18'inci yüzyılda bütün Almanya'ya yayılmıştır.

Eskiden ithal edilen baharat çok pahalı olduğundan kurabiye yapmak zengin işiydi. Yerli pancardan şeker imal edilmeye başlanmasıyla kurabiyenin masrafı azaldı.

Çoğu Alman ailesinde kutsal doğumu bekleyiş haftalarında ev kurabiyesi yapılır. Çocuklar yardım etmeye bayılırlar. Kurabiyelerin bir bölümü de eşe dosta dağıtılır.