Noel'de Kadıköy İskele Camisi'nden 'Hristiyanlarla dost olmayın' mesajı

Hristiyanların Noel Bayramı’nı kutladığı 25 Aralık gecesinde, Kadıköy’deki Sultan 3. Mustafa İskele Camisi’nin elektronik panosunda yer alan “Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır” ayeti sosyal medyada tepki çekti. Söz konusu ayetin elektronik panoya yazılmasının Noel gecesine denk gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen Kadıköy Müftüsü İlyas Öztürk, panodaki ayetin değiştirileceğini söyledi.

Kadıköy’deki Sultan 3. Mustafa İskele Camisi’nin elektronik panosunda, Hristiyanların Noel Bayramı’nı kutladığı 25 Aralık gecesinde yer verilen bir ayet dikkat çekti.

Kuran'daki Maide Suresi’nin 51. ayetinin yansıtıldığı panoda, “Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır” ifadesine yer verildi.

Elektronik panonun vatandaşlarca çekilen fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, söz konusu ayete Noel Bayramı’nın kutlandığı gece kasten yer verildiği yorumları yapıldı.

Müftülük: Tesadüfen olmuş

İskele Camisi’nde “Hristiyanlarla dost olmayın” mesajının verilmesiyle ilgili T24’e konuşan Kadıköy Müftüsü İlyas Öztürk, “Maide Suresi’nin 51. ayeti tesadüfen yılbaşı ile denk gelmiştir. Elektronik panoya yüklenen ayetler, 2-3 günde bir değiştirilir. Elektronik panodaki ayet bu gece değiştirilecek. Hristiyanların hedef alınması gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.