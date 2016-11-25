Noel yaklaşırken Almanya’da tüketiciler alışveriş havasında

Gelecek haftalarda Almanya’da yaklaşık 14 milyar 300 milyon euro tutarında Noel hediyesi alınması bekleniyor. Tüketim Araştırmaları Kurumu (GfK), Noel hediyeleri için kişi başına yapılacak harcamanın geçen yıla oranla 6 euro artarak ortalama 280 euro olacağını tahmin ediyor. Kurumun araştırmalarına göre, her 10 tüketiciden 9’u Noel’de hediye almayı planlıyor.

Merkezi Nürnberg’de bulunan kurumun uzmanları tüketici eğilimlerinin istikrarlı bir dönemden geçtiğini belirtiyor. Tüketim araştırmacısı Rolf Bürkl, ‘uluslararası siyasi atmosferdeki fırtınalara rağmen’ Alman ekonomisinin genel şartlarının gayet iyi olduğunu, bunun da tüketici eğilimine yansıdığını söylüyor.

İnternette alışveriş artıyor

Noel alışverişi yapanların yüzde 53'ü en az bir armağanı internetten alıyor. Bu eğilimin giderek artığını belirten GfK uzmanı Wolfgang Adlwarth, Noel armağanları konusunda internette alışverişin dükkanlardaki alışverişten daha çok ilgi göreceğini belirtiyor.

Rağbet gören hediyeler ise, pek değişmiyor. Kitap, oyuncak ve giysi Noel ağacının altında yer alacak hediye çeşitlerinin başında geliyor. Kendi el yapımı armağan vermek de giderek popüler hale geliyor. Kamuoyu araştırmalarına katılan her üç kişiden biri, kendi yaptığı hediyeleri armağan ettiğini söylüyor.

Konjonktürün önemli ayağı

Tüketim, Alman ekonomisinin büyümesinde önemli rol oynamaya devam edecek. GfK’nın verilerine göre, özellikle faiz oranlarının çok düşük olması nedeniyle insanların para biriktirmeye değil, harcama yapmaya eğilim gösterdiğine dikkat çekiliyor. Reel özel tüketim harcamalarının Almanya’da 2016 yılında geçen yıla oranla yüzde iki oranında artacağını tahmin eden tüketim uzmanları, böylece özel tüketimin ülkedeki konjonktürel gelişmenin önemli ayaklarından biri olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Tüketim Araştırmaları Kurumu’nun ABD’deki başkanlık seçimlerinden önce yaptığı araştırma, Donald Trump’ın birçokları için sürpriz zaferinin etkisini yansıtmıyor. Uzmanlar, bu sonucun tüketim konusundaki eğilimlere nasıl bir etkide bulunacağı konusunda henüz ellerinde bir veri olmadığını kaydediyor.

Greenpeace'den tüketim çılgınlığı eleştirisi

Öte yandan çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace, özellikle giysi alışverişinde bir tüketim çılgınlığı yaşandığı yönünde eleştiri dile getiriyor. Kuruluşun tekstil uzmanı Alexandra Perschau, her yıl dünya çapında 100 milyar parça giysinin üretildiğini, ancak bunların birçoğunun sadece kısa bir süre giyilip sonra atıldığını söylüyor. Birçok mağaza ve internet üzerinden iş yapan şirketin indirimli satış yaptığı bugünkü Black Friday (Kara Cuma) nedeniyle yapılan açıklamada, hızla değişen moda akımlarının bu israfa yol açtığına ve tekstil üretiminin son 10 yılda iki katına çıktığına dikkat çekiliyor.

Almanya’da her tüketicinin yılda 60 parça giysi satın aldığını belirten Greenpeace yetkilileri, ancak giysilerin 15 yıl öncesine oranla iki katı daha hızla atıldığını belirtiyor. Kullanılmış giysilerin satıldığı ikinci el dükkanların ise tıka basa dolu olduğunu söyleyen uzmanlar, bu giysilerin artık yoksul ülkelere bile gönderilemediğini, Afrika, Güney Amerika ve Asya’da şu anda 42 ülkenin eski giysilerin ithalatını kısıtladığını ya da yasakladığını aktarıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

kna/dpa, AÜ/BÖ