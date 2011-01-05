-NOEL TÖRENLERİNİ EMNİYETLİ KİLİSELERDE YAPACAKLAR KAHİRE (A.A) - 05.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir kilise önünde meydana gelen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırının ardından, Mısır Kıpti Patrikliğinin, perşembe ve cuma günü düzenlenecek Noel törenleri için güvenlik endişesi taşıdığı ve törenlerin güvenlik önlemleri alınmış kiliselerde yapılmasını istediği bildirildi. Mısır'dan yayın yapan özel On televizyonunun haberine göre, Mısır Kıpti Patrikliği, ülkedeki Hristiyanları uyararak, Noel bayramının, ülke genelinde emniyet tedbirlerinin çok iyi alındığı kiliselerde yapılmasını istedi. Başkent Kahire'de Noel töreninin, Abbasiye'deki Kıpti Katedrali'nde yapılacağı ifade edilirken, Mısır polisinin, bölgede olağanüstü güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi. Ortodoks Kıptiler Noel için güvenlik endişeleri taşırken, Mısır genelinde, İskenderiye'deki saldırıyı protesto için yürüyüşler düzenleniyor. 2 bin kadar El Ezher Üniversitesi öğrencisinin saldırıyı kınamak için üniversite kampüsünde bir gösteri düzenlediği bildirildi. Kahire'nin güney semtlerinde toplanan yüzlerce Hristiyan genç olayı telin ederken, Hristiyan nüfusun yoğun olduğu şehirlerden Asyut'ta da göstericiler, iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi binası önünde hükümet aleyhinde sloganlar atarak gösteri yaptı. ,