Noel partisine davet edilmeyince şirkete 100 bin liralık dava açtı

İngiltere'de doğum iznindeyken noel partisine çağrılmadığı için çalıştığı şirkete dava açan kadını mahkeme haklı buldu. Şirket, toplamda 10 bin sterline (yaklaşık 100 bin TL) yakın tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Howie, Londra'daki lüks mutfak ve ev eşyası tasarım mağazası Holloways of Ludlow'da 2013'ten beri yönetici pozisyonunda çalışırken 2017'nin temmuz ayında bir senelik doğum iznine çıkarak şirketle seneye yaz çalışmaya devam edecek şekilde anlaştı. Fakat şirketin ekonomik durumu kötüleşirken, bir yandan da kadının işten çıkarılması gündeme geldi. Howie mahkemede kendisine bu konularda hiçbir bilgilendirme yapılmadığını savundu.

Finansal problemler nedeniyle şirket 2017'de özel bir mekanda yılbaşı kutlaması düzenlemek yerine çalışanları bara götürme kararı aldı ama hiç kimse Howie'yi bu kutlamaya davet etmedi.

Şirketin yöneticisi Sarah Nelson duruşmada "resmi bir kutlama partisi düzenlemedikleri için Howie'ye haber vermenin akıllarından geçmediğini" belirtti. Öte yandan Nelson, eğer Howie o dönemde aktif olarak işyerinde çalışsaydı kendisini kesinlikle davet edeceklerini de ekledi.

Mahkeme, şirketin Howie'ye haksızlık ederek hamilelik izninde olduğu için kadını görmezden geldiği kararına vardı. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi: "Şirket 2018'e girerken her zamanki gibi bir Noel partisi yapmadı. Öte yandan aralık ayındaki gayrı resmi kutlamanın harcamaları, şirket tarafından resmi parti olarak gösterildi. Howie'nin kutlamaya kasıtlı şekilde davet edilmemesi gibi bir durum sözkonusu değil. Ancak kendisinin davet edilmemesinin sebebi, hiç kimsenin Howie'yi doğum iznindeyken düşünmemiş olması. Sözkonusu dönemde iş yerinde çalışıyor olsaydı, davet edileceğine kuşku yok. Dolayısıyla, doğum izninde olduğu için kendisi görmezden gelindi" dedi.

Karar'da yer alan habere göre, mahkeme ayrıca şirketi içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve işini kaybetme riski hakkında Howie'yi doğru bilgilendirmemekle suçladı.

Karara göre, Howie'ye yaşadığı "duygusal incinme"den ötürü 900 sterlin ila 8 bin 800 sterlin bir tazminat ödenmesi öngörülüyor. Ayrıca şirket, kadına ödenmeyen maaş ve tatil masrafları için de bin 27 sterlin ödeyecek.