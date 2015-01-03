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'Noel Baba'yı bırakın Cübbeli Hoca'ya takılın'

Cübbeli Ahmet Hoca: Elin papazını aldınız memlekete maskot yaptınız

03 Ocak 2015 15:05

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü "Bu millet Noel Baba’yı bıraksın Cübbeli Hoca’ya takılsın. Ne var? Hiç olmazsa millidir" dedi.

Mevlid Kandili sebebiyle Bursa’da sohbete katılan (2 Ocak 2015) Cübbeli Ahmet Hoca, Noel Baba'yı eleştirdi.

Bir kanalda yapılan "Yarabbi noel babanın yerine Cübbeli Hoca'yı tayin eyle" duasının çok hoşuna gittiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu millet Noel Baba'yı bıraksın Cübbeli Hoca'ya takılsın" dedi.

Salonu dolduran cemaati Noel’i kutlamamaları konusunda bir kez daha uyaran Cübbeli Hoca, Noel’in şirk merasimi olduğunu, Noel Baba’nın da papaz olduğunu söyledi. Konuşmalarına esprili bir şekilde devam eden Ahmet Mahmut Ünlü “Noel babayı çarşılarda gezdiriyorlar. Ya sizin hocanız mı yok? Şeyhiniz mi yok? Siz hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz, kuldan utanmıyorsunuz? Bu kadar İslami değerler var hiç birinden bahsetmiyorsunuz, elin papazını aldınız memlekete maskot yaptınız” dedi.

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