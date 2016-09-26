Noel Baba’nın kilisesi aranıyor

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara’da 28 yıldır kazılar devam ediyor. İş Bankası ve bağlı şirketleri, Patara antik kentindeki kazı çalışmalarına 5 yıl süreyle toplam 750 bin lira mali destek sağlayacağını duyurdu.

Cumhuriyet'ten Ceren Çıplak'ın haberine göre; Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Likya Birliği ve eyaletinin başkenti Patara’da 28 yıldır kazılar devam ediyor. Kazılar, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahri Işık ve Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde sürdürülüyor. Patara antik kentinde Likya Birliği Meclis binasında düzenlenen basın toplantısında, İş Bankası ve bağlı şirketlerinin, Patara antik kentindeki kazı çalışmalarına 5 yıl süreyle toplam 750 bin TL mali destek sağlayacağı duyuruldu.

Kehanet merkezi

Kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Noel Baba” olarak bilinen Aziz Nicolas’ın Patara’da doğduğunu belirterek “Homeros tarafından “Lykia soylu” olarak tanımlanan mitolojik tanrı Apollon’un önemli merkezlerinden biri olan Patara’daki kehanet tapınağı henüz bulunamamıştır. Aynı şekilde MS 4. yüzyılda Patara’da doğan, yetişen ve tüm dinsel öğretisini Patara’da geliştiren çağdaş dünyanın Noel Babası Aziz Nikolaus’un kilisesi de belirlenebilmiş değil. Ancak azimle yürütülen çalışmalarla, Lykia ve Anadolu arkeolojisinin inanç tarihi için özel önemi olan bu iki yapının bulunacağına inancımız tam” diyor.

"Likya Yunan değil Anadolu halkıdır"

Toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Senar Akkuş da “Topraklarımız çok fazla sayıda antik yerleşim alanı ve toplumsal değeri barındırıyor. Geçmişten bugüne bu zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Kazıya büyük emek veren Fahri Işık da Likya’nın Yunan değil Anadolu halkı olduğunu vurguladı. Işık, “İonlar”ın adlarının Hellence değil de Luvice olmasının bir anlamı olduğunu belirterek “Bulunan yazıtlarla, İonların, kendileriyle özdeşleştirilen Atinalı Hellenler göçle Anadolu’ya gelmeden en az 300 yıl kadar önce genç tunç çağı Anadolusu’nun kadim ve önemli halklarından biri olduğu belgelenir.

Onlar “Anadolulu” olunca da, İon sanatçıların elinde biçimlenen Likya Uygarlığı’nın “Hellenler”le ilişkilendirmek olmaz” dedi.