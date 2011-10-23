-Noel Baba Müzesi'nde barış için dua ANTALYA (A.A) - 23.10.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'dan gelen bir grup din adamı, Antalya'nın Demre ilçesindeki Noel Baba Müzesi'nde dünyada barış için dua etti. Moskova 2. Başpiskoposu ve aynı zamanda Rusya Kiliseleri Türkiye İlişkileri Direktörü Başpiskopos Lord Tihon ve beraberindeki 9 din adamı, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izinle Noel Baba Müzesi'nde ayin düzenledi. Ayine Rusya'dan gelen yaklaşık 200 Rus turist de katıldı. Ayinde, dünya barışı, kardeşlik, savaşların durması ve dünyada açlık çeken insanların bir an önce içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için dua edildiği belirtildi. Lord Tihon, gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel Baba Müzesi'nde bulunmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Tihon, ''İçinde bulunduğumuz kutsal mekan Noel Baba Müzesi bizim için çok önemli bir mekan. Yüzyıllar boyunca korudukları için Türk yetkililere teşekkür ediyorum. Her yerde insanların barış için dua etmesini istiyoruz. Bugün burada olduğu gibi'' dedi.