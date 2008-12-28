'Noel Baba' da CHP'ye üye oldu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle partiye katılanlara rozetleri törenle takıldı. CHP'ye katılanlar arasında bulunan Zeytinburnu Spor Kulübü başkanı İsmail Meracı'nın törene "Noel Baba" kıyafetiyle gelmesi dikkat çekti.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle partiye katılanlara rozetleri törenle takıldı.



Törende konuşan İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, AKP iktidarının İstanbul'u hangi noktaya getirdiğini iyi bilen vatandaşların CHP'ye ilgisinin büyük olduğunu söyledi.



Tekin, son 6 aydır CHP'ye üyelik için başvuranların sayısının 70 binin üstünde olduğunu kaydederek, önümüzdeki günlerde üç ana bölgede yapılacak törenlerle yeni katılımlar olacağını bildirdi.



Törende, Gürsel Tekin ve İstanbul İstanbul Milletvekili Çetin Soysal tarafından, aralarında Musevi ve Ermeni vatandaşlar ile başka siyasi partilerden CHP'ye geçenlerin de bulunduğu 45 kişiye, partiye katıldığı belirtilen 5 bin kişiyi temsilen rozet takıldı.



Tören sırasında çoğu kişi ayakta kalırken, ilginin oldukça fazla olduğu görüldü. CHP saflarına katılanlar arasında ilk dikkat çeken türbanlı ve çarşaflı kadınlar oldu.



Türbanlı kadınlardan biri olan Aslıhan Öztekin, daha önce Cumhuriyet evlerinde çalıştığını ve CHP'ye katılmaya karar verdiğini söyledi. "Başkanımızın arkasındayız" diyen Ertekin, oldukça heyecanlıydı.



Bu arada Noel Baba da CHP 'li oldu. Noel baba kılığına girerek törene katılan Zeytinburnu Spor Kulübü Başkanı İsmail Meracı, "İstanbul'u alacağız "diyerek CHP saflarına katıldı. Gürsel Tekin'in parti rozetini takmasından sonra Meracı, takma sakal ve bıyığını çıkardı.



Belediye başkan adaylarıyla ilgili sorular



Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, "İl başkanlığı görevinizden istifa ettiğiniz ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için hazırlandığınız söyleniyor, ne diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Adaylık süreci içerisinde Genel Başkanımız Deniz Baykal ve Merkez Yönetim Kurulumuz hemen hemen bütün il başkanlarının istifalarını alır ve gerektiği zaman da işleme koyar" dedi.



Belediye başkanlığı için aday isimlerinin önemli olmadığını, bütün CHP'lilerin bu görevi yapabilecek kapasitede olduğunu ifade eden Tekin, "Çok ciddi isimlerle karşınıza çıkacağız. Merak etmeyin. Ama netleşmiş bir şey yok. Birçok aday adayı arkadaşımız var. Kimseye de haksızlık etmek istemiyoruz" diye konuştu.



Gürsel Tekin, "Siz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı mısınız?" sorusunu ise "Teşekkürler" diyerek yanıtlamadı.



CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı yönündeki haberlere ilişkin de Tekin, "İstanbul halkı hiç merak etmesin, çok ciddi adaylarla karşı karşıya gelecek" dedi.



Tekin, CHP'nin tüm aday adaylarının son derece nitelikli kişiler olduğunu, sadece Büyükşehir Belediyesi değil, tüm İstanbul'u yönetecek bir kadroyla ortaya çıkacaklarını bildirdi.



"Sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna Tekin, "Elbette her şey olabilir. Ama isim konusunda bana bir şey söylemeyin" yanıtını verdi.

