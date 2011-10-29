-Noda: Avrupa daha fazla gayret göstermeli LONDRA (A.A) - 29.10.2011 - Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, ''Avrupa'nın kriz konusunda daha fazla gayret göstermesi gerektiğini'' bildirdi. Noda, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdiği demeçte, ''Avrupa'nın, güçlü ve daha ayrıntılı yaklaşım sergileyerek, (Avro Bölgesindeki) kriz kaygılarını hafifletmek için daha büyük çaba sarfetmesini görmek istediğini'' belirtti. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisine sahip Japonya'nın Başbakanı Noda, krizin yayılma olasılığı konusunda kaygılandığının işaretini vererek, ''Bu yangın nehrin diğer tarafında değil. Şu anda en önemli konu, krizin Asya yada küresel ekonomiye sirayet etmemesini sağlamak'' dedi. Noda, Tokyo yönetiminin, Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyütülmesini desteklemeyi sürdüreceğinin işaretini de verdi. Financial Times gazetesine göre, Japonya, EFSF'nin ihraç ettiği 10 milyar avroluk tahvilin yüzde 20'sinden fazlasını elinde tutuyor.