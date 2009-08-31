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Nobre'ye değil bu ilgi

Porsche arabasıyla dikkat çeken Beşiktaş'lı futbolcu Nobre objektiflerin kendisine değil arabasına takıldığını görünce aldırış etmeden evinin yolunu tuttu.

31 Ağustos 2009 03:00

Beşiktaş’ın başarılı golcüsü Marcio Nobre, önceki gün yeni aldığı 278 bin euro (630 bin TL) değerindeki Porsche 911 Turbo marka otomobiliyle objektiflere takıldı. Ayağı bandajlı bir şekilde İstinye Park’ta dolaşan Nobre sonra eşi Priscila ile birlikte yemek yedi.

Nobre’yi değil arabasını çektiler

Ünlü futbolcu içeride yemeğini yerken dışarıda ise birçok genç son model Porsche ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Yemek sonrası alışveriş de yapan ünlü futbolcu arabalarının önünde fotoğraf çektiren meraklılara aldırmadan evlerini yolunu tuttu.







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