-NOBRE'NİN YENİDEN DOĞUŞU İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Beşiktaş'ta geçen sezon kendisinden bekleneni veremeyen Mert Nobre, bu sezon özellikle son maçlarda ortaya koyduğu performans ve attığı gollerle göz dolduruyor. Geçen sezon 1'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere sadece 3 gol atabilen Nobre, bu sezonun henüz ortasına gelinmesine rağmen toplam 8 gole ulaştı. Bucaspor'a attığı 2 golle Spor Toto Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükselten Nobre, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da birer gole imza attı. Özellikle devre arasında yeni transferlerin gelmesinin ardından teknik direktör Bernd Schuster tarafından forvet Hugo Almeida'nın arkasında oynatılan Brezilya asıllı futbolcu, bu yeni bölgesinde oynadığı 2 maçta toplam 3 gol kaydetti. -NOBRE'NİN GOL ATTIĞI TÜM MAÇLARI KAZANDILAR- Beşiktaş, bu sezon Nobre'nin gol attığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. İlk golünü sezonun ilk maçında 3-0'lık Vikingur maçında atan Nobre, daha sonra Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Kardemir Karabükspor karşılaşmasında rakip fileleri iki kez havalandırdı. Siyah-beyazlıların 4-0 kazandığı Ankaragücü maçında da bir gol kaydeden Nobre, uzun bir gol orucunun ardından 2-1 kazanılan Galatasaray derbisinde sahne alarak bir gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Manisaspor maçını da boş geçmeyen ve bir gol kaydeden Nobre, son olarak da ligin 18. haftasındaki dünkü Bucaspor maçında 2 gol birden atarak takımının 5-1'lik galibiyetinde önemli bir rol oynadı. -LİGDE 81, AVRUPA'DA 7 GOL ATTI- Türkiye kariyerinde toplam 104 golü bulunan Nobre, bu gollerinin 81'ini Süper Lig, 7'sini Avrupa kupaları,15'ini Türkiye Kupası, 1'ini ise TFF Süper Kupa'da attı. Beşiktaş'a 2006-07 sezonunda Fenerbahçe'den gelen Nobre, siyah-beyazlı takımda en başarılı sezonunu toplam 14 gole ulaştığı 2008-09 sezonunda yaşadı. Deneyimli futbolcu, geride kalan resmi maçlarda 7 gol bulması halinde bu sezon 15 gole ulaşacak ve Beşiktaş formasıyla en en çok gol attığı sezonu geçirecek.