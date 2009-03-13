Nobre ve Toraman'dan iyi haber





Turkcell Süper Lig'de yarın kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş, son 3 haftada yakaladığı galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Ligdeki son 3 maçında Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Hacettepe'yi yenerek 9 puan toplayan ve lider Sivasspor ile puan farkını 1'e indiren siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ni de mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de zirve mücadelesine fire vermemeyi amaçlıyor.



Beşiktaş'ta, sakatlıkları nedeniyle hafta içindeki bazı antrenmanlara katılamayan Nobre ile İbrahim Toraman'ın yarınki maçta forma giyebileceği, Gökhan Zan'ın ise oynayamayacağı bildirildi.



BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Deniz Çoban yönetecek.



LİDERLİK ŞANSI VAR



Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği karşısında alınacak galibiyetin ardından, Sivasspor'un da puan kaybetmesi halinde 24. haftada liderlik koltuğuna oturacak.



Ligde en son 7. haftada, Mustafa Denizli'nin de takımın başındaki ilk maçı olan Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 yenerek liderliği ele geçiren ve 8. haftada Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak bu unvanını koruyan siyah-beyazlı ekip, 9. haftada deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğundan inmişti.



Beşiktaş, yarınki maçta galip gelip, Sivasspor'un da Ankaragücü deplasmanında puan kaybı halinde, uzun bir aradan sonra tekrar liderliğe yükselecek.



GÖKHAN ZAN'IN DURUMU



Nobre ve İbrahim Toraman gibi sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer almayan Gökhan Zan'ın, Gençlerbirliği maçında kesin olarak oynamayacağı açıklandı. Adalesinde ödem olan Gökhan Zan'ın tedavisinin sürdüğü ve bunun ardından takımdan ne kadar süreyle uzak kalacağının anlaşılacağı ifade edildi.



SARI KART CEZASI SINIRINDA 5 OYUNCU



Beşiktaş'ta sakatlıkların yanı sıra, 5 oyuncunun sarı kart cezası sınırında bulunması ayrı bir sıkıntı konusu oldu.



Gençlerbirliği karşılaşması öncesi İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Nobre, Cisse ve Serdar Özkan kart cezası sınırında bulunurken, bu oyuncular, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftada deplasmanda oynanacak zorlu Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.