Nobre ve Sivok idmana katılmadı



Beşiktaş, bir günlük iznin ardından, Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Mert Nobre ile Tomas Sivok katılmadı.



Antrenmana koşu çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından 3 gruba ayrılarak ayak tenisi oynadı. Futbolcular, şut çalışması yaptıktan sonra, yarı sahada çift kale maç oynayarak antrenmanı tamamladı.



Beşiktaşlı futbolcuların antrenman boyunca son derece hırslı ve neşeli oldukları gözlenirken, teknik direktör Denizli, zaman zaman futbolcularını yaptıkları hatalar nedeniyle uyardı.



Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.



