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Spor

Nobre Mersin'de kaldı MERSİN (A.A)

19 Ocak 2012 20:12

-Nobre Mersin'de kaldı MERSİN (A.A) - 19.01.2012 - Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, Mert Nobre'nin Mersin'in olmaya devam edeceğini bildirdi. Sağlam, Kulübün resmi internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, Mert Nobre'nin dün bazı internet sitelerinde çıkan haberde, transferi gündeme geldiği ilk günlerde sarf ettiği sözlerin, sanki yeni bir haber gibi yayımlandığını belirtti. Ancak bu gibi haberlerin hiç kimseye faydasının olmayacağını ifade eden Sağlam, ''Kendisinin Mersin'i ne kadar sevdiğini ve buraya gelirken elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Büyük cefakar Mersin İdmanyurdu taraftarının bu tip transfer stratejilerini ciddiye almayacağını biliyorum. Nobre, Mersin'in olmaya devam edecektir. Kamuoyuna ve büyük taraftarımıza duyurulur'' ifadelerini kullandı.

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