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Spor

NOBRE MERSİN İDMANYURDU'NDA MERSİN (A.A)

11 Haziran 2011 22:55

-NOBRE MERSİN İDMANYURDU'NDA MERSİN (A.A) - 11.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Mersin İdmanyurdu'nun, Beşiktaş'ta forma giyen Mert Nobre ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdükleri Nobre ile anlaştıklarını söyledi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Nobre'nin Mersin'e geleceğini ve 2 yıllık sözleşmeyi imzalayacağını ifade eden Kahramanlı, ''Yeni transferimiz tüm Mersin'e hayırlı uğurlu olsun. Nobre'nin takımımıza çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü her şeyin dışında Nobre, kendisini ispatlamış, kaliteli bir futbolcu'' diye konuştu. Kahramanlı, transfer çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, ligde kalıcı bir takım oluşturabilmek için güçlü bir kadro kurabilmenin hesaplarını yaptıklarını kaydetti.

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