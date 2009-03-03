Nobre gün sayıyor



İkinci yarının başından bu yana ayrılacağı konuşulan Nobre hakkındaki spekülasyonlardan bunalan yöneticiler sorunu kökten çözmek için kolları sıvadı.



Takımın ikinci kaptanı Mert Nobre'yle Büyükşehir maçından sonra görüşme yapan yöneticiler, sözleşmenin ana hatlarında anlaşma sağladı.



Sürekli 'İmza parası istiyor', 'Fenerbahçe'ye gidecek' şeklinde yorumlar yapılan Nobre'nin de durumunu netleştirmek istediği öğrenildi.



Nobre'nin bugünkü maçı sonrası 3 yıllık imza atacağı, yönetimin bunu perşembe günü resmen duyuracağı bildirildi.



