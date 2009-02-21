Nobre Beşiktaş'ta kalacak



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Levent Erdoğan, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mert Nobre'nin siyah-beyazlı kulüpte kalacağını ve jubilesini de aynı çatı altında yapacağını belirtti.



Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Levent Erdoğan, Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantepspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Levent Erdoğan, taraftarların, yönetimin, teknik heyetin ve futbolcu arkadaşlarının sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nobre'yi sevdiğini ifade ederek, ''Nobre de Beşiktaş'ı, taraftarları sevip saymaktadır. Nobre takımda kalacaktır. Gerek Nobre, gerek yönetimimiz karşılıklı olarak anlayış göstererek bu işi sonlandıracak ve Nobre'nin Beşiktaş'ta kalması sağlanacaktır. İnanıyoruz ki Nobre, jübilesini Beşiktaş kulübünde yaparak futbola veda edecektir'' diye konuştu.



Levent Erdoğan, Gaziantepspor karşısındaki galibiyetle, Trabzonspor karşısında ortaya koydukları futbolun tesadüfi olmadığını gösterdiklerini ifade ederek, ''Şekerin ve unun hazır bulunduğu futbol mutfağımızda, teknik direktörümüz ve futbolcularımız helvayı yapmayı başarmışlardır. Sanıyoruz ki bunları takip eden maçlarda, bu helvayı aynı lezzet ve güzellikte başarıyla yapmaya devam edeceklerdir. En sonunda da şampiyonluk sofrasında bu helvayı tüm taraftarlarımıza sunacaklardır'' dedi.



Önlerinde zorlu maçlar bulunduğunu kaydeden Erdoğan, ''Şampiyonluk havasına girmiş değiliz, ama şampiyonluk inancı ve azmini taşır hale gelmiş durumdayız. Bundan sonraki maçlarımızı aynı güzellik, ciddiyet ve inanış içerisinde, mümkün olduğunca az puan kaybederek oynamaya çalışacağız. Mücadele ettiğimiz her iki kulvarda da başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız'' şeklinde konuştu.



DENİZLİ'YE ÖVGÜ



Asbaşkan Levent Erdoğan, teknik direktör Mustafa Denizli'ye de değinerek, ''Teknik direktörümüzün takım üzerinde uyguladığı taktik de maç boyunca kendisini göstermiş bulunmaktadır. Hocamızın hırsı, coşkusu ve başarıya inanmış davranışları galibiyette büyük rol oynamıştır. Buna ilave olarak futbolcularımız Denizli'den aldıkları taktiği, aynı coşku, heyecan ve inanmışlıkla sahaya taşımışlar ve başarı göstermişlerdir'' dedi.



''ERNST, HELVAYA TAT KATTI''



Yeni transfer Fabian Ernst'e de övgüler yağdıran ve başarılı bir futbol sergilediğini anlatan Erdoğan, ''Ernst, helvaya tat katmıştır'' dedi.



Alman futbolcunun ne kadar isabetli bir transfer olduğunu son 2 maçta ortaya koyduğu performansla kanıtladığını belirten Erdoğan, ''Aldığı parayı hak edeceği yolunda bize ümit verdi. Aradığımız bir adamdı. Ciddiyeti, mücadelesi ve tecrübesiyle çok başarılı bir transfer olduğunu kanıtladı. Bundan sonraki maçlarda da faydalı olacağına inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı

