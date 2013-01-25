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Nöbetteki asker intihara teşebbüs etti

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Jandarma Er S.K., nizamiye nöbeti tuttuğu sırada elindeki otomatik tabancayı silahı kendine doğrulttu ve ateş etti

25 Ocak 2013 09:16

Manisa Turgutlu'da bir asker intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan askerin durumu ağır.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Jandarma Er S.K., nizamiye nöbeti tuttuğu sırada elindeki otomatik tabancayı silahı kendine doğrulttu ve ateş etti. Ağır yaralanan 21 yaşındaki S.K. hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan S.K., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan S.K.'nın Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine konuyla ilgili bilgi verildiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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