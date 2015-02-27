Nöbette cinnet getiren asker, 3 silah arkadaşını şehit etti

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ndeki taburda cinnet getiren bir asker, nöbet tuttuğu tüfekle 3 silah arkadaşını şehit etti.

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre olay, dün saat 23.00 sıralarında Gökay Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Şehit Fehmi Altınordu Hudut Bölük Komutanlığı’nda meydana geldi.

Birlikteki kimliği açıklanmayan askerlerden biri cinnet geçirerek kendisine zimmetli piyade tüfeğiyle ateş açınca aynı nöbet mevzisindeki piyade uzman çavuş, piyade çavuş ve bir eri şehit eri şehit etti. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.