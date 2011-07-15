-NÖBETÇİ MAHKEME SERBEST BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında kaleci Serdar Kulbilge, iş adamı Zeki Mazlum ve Türkiye Futbol Federasyonunda görevli Seyit Kalender, tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı. Kulbilge, Mazlum ve Kalender, İstanbul Adliyesinde ifadelerini alan soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ''şike suçundan'' tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme, Kulbilge, Mazlum ve Kalender'in sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi. Adliye çıkışında Serdar Kulbilge, basın mensuplarının soruları üzerine, ''11 yıl boyunca şerefimle mücadele ettim. Bu mücadelemi devam ettireceğim. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum, çok iyi davrandılar. Allah onlardan razı olsun'' diye konuştu. Zeki Mazlum da, ''Adalet yerini buldu'' dedi. Kulbilge, Mazlum ve Kalender, daha sonra adliyeden avukatlarıyla beraber ayrıldılar. -BUGÜNE KADAR 31 KİŞİ TUTUKLANDI- Öte yandan soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edilen 66 kişiden 31 kişi tutuklandı. 19 kişi savcılıkça, 16 kişi de mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, Olgun Peker, eski Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı Abdurrahman Yakut ve Giresun Spor Kulüp Başkanı Ömer Ülkü, Haldun Şenman, Talat Emre Koçak, Coşkun Çalık, Hakan Karaahmet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Alt Yapı Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmesi feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcu Ümit Karan, futbolcu Korcan Çelikay, Ahmet Çelebi, Yusuf Turallı, Abdullah Başak, Bülent İbrahim İşcen, Tamer Yelkovan, Mehmet Yenice, Sami Dinç, Ali Kıratlı, Selim Kımıl, Abdullah Karakuz, Abdullah Eker, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takım Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş ve futbolcular İbrahim Akın ile İskender Alın tutuklandı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, eski Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, eski TFF yöneticisi Ufuk Özerten, teknik direktör Levet Eriş, Mehmet Yıldız ve Halil Köntek'in de aralarında bulunduğu 19 kişi savcılıkça, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Cengiz Demiral, Erdem Konyar ile Yavuz Ağırgöl'ün de aralarında bulunduğu 16 kişi ise mahkemece serbest bırakıldı. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, Mali İşler Sorumlusu Temel Kazancıoğlu, Trabzonspor Kulübü yöneticisi Recep Denizer ile kulübün idari menajeri Caner Çuvalcıoğlu da İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifadelerine başvurulduktan sonra serbest kaldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar'ın ise rahatsızlığı nedeniyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesineki tedavisine devam ediliyor.