T24 LogoT24 Logo
Spor

Nöbetçi golcü artık yolcu mu?

Fenerbahçe'de adı Nöbetçi Golcü'ye çıkan Semih Şentürk, yıllardır giydiği Sarı-Lacivertli formaya vedaya hazırlanıyor.

28 Aralık 2009 02:00

T24 - Semih Şentürk, yıllardır giydiği Sarı-Lacivertli formaya vedaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’de adı ‘Nöbetçi Golcü’ye çıkan Semih, bir türlü ilk 11’de yer alamamanın sıkıntısını hep yaşadı.


Özellikle teknik direktör Daum’un Güiza’nın sakatlığında bile Semih’i düşünmeyip Kazım’dan forvet yaratmaya çalışması, golcü oyuncunun umutlarını ve hevesini iyice kırdı. Bunun için de Semih ara transferde F.Bahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.


Devre arasında golcü transferi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli takımda Semih Şentürk, yurt dışından birçok kulüp ve menajerin yakın takibinde. Sezon sonu sözleşmesi sona erdiği için bonservissiz takımdan ayrılma hakkına sahip olacak futbolcu için şimdiden çok sayıda menajer ve kulüp nabız yoklamaya başladı.



Yönetimle görüşecek 


Başta Almanya’dan olmak üzere birçok menajer Semih’i sezon sonu Almanya’ya götürmek için bir dizi çalışma içine girdi. Daha önce de Avrupa’dan teklifler alan ancak bunları değerlendirmeyen milli futbolcunun, ligin ikinci yarısında yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından bu konu ile ilgili kesin kararını vereceği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24