Nöbetçi golcü artık yolcu mu?

T24 - Semih Şentürk, yıllardır giydiği Sarı-Lacivertli formaya vedaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’de adı ‘Nöbetçi Golcü’ye çıkan Semih, bir türlü ilk 11’de yer alamamanın sıkıntısını hep yaşadı.



Özellikle teknik direktör Daum’un Güiza’nın sakatlığında bile Semih’i düşünmeyip Kazım’dan forvet yaratmaya çalışması, golcü oyuncunun umutlarını ve hevesini iyice kırdı. Bunun için de Semih ara transferde F.Bahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Devre arasında golcü transferi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Lacivertli takımda Semih Şentürk, yurt dışından birçok kulüp ve menajerin yakın takibinde. Sezon sonu sözleşmesi sona erdiği için bonservissiz takımdan ayrılma hakkına sahip olacak futbolcu için şimdiden çok sayıda menajer ve kulüp nabız yoklamaya başladı.





Yönetimle görüşecek





Başta Almanya’dan olmak üzere birçok menajer Semih’i sezon sonu Almanya’ya götürmek için bir dizi çalışma içine girdi. Daha önce de Avrupa’dan teklifler alan ancak bunları değerlendirmeyen milli futbolcunun, ligin ikinci yarısında yönetimle yapacağı görüşmelerin ardından bu konu ile ilgili kesin kararını vereceği ifade edildi.

