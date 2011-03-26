-NÖBETÇİ AVM DÖNEMİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'da başlatılan ''İstanbul Shopping Fest'' alışveriş günlerinin alış veriş merkezlerinin (AVM) kendilerini kurtarma çabaları olduğunu söyledi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ''Bu kadar çok birbirinin benzeri, yan yana, kuralsızca açıldıklarında uyarmıştık. AVM enflasyonu bize zarar verdiği gibi kendinize de verecek diye. Şimdi arz/talep dengesi bozulup cirolar düşünce nöbetçi AVM dönemi başladı'' dedi. Geçen yıl açılan AVM'lerin yüzde 58'inin, mevcut 268 AVM'nin ise yüzde 8 0'inin İstanbul ve Ankara'da olduğuna dikkati çeken Palandöken, ''Türkiye'de yapımı süren ve projelendirilen AVM'lerin de devreye girmesiyle toplam kiralanabilir alanın 6,8 milyon metrekareye, bin kişiye düşen alanın da Türkiye'de 89 metrekareden 100'e, İstanbul'da ise 185 metrekareden 247 metrekareye çıkması bekleniyor. Ankara şu anda 215 metrekare ile AVM şampiyonu olarak Avrupa ortalamasının üzerine çıkarken, İtalya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere fark atmış durumda'' ifadelerini kullandı. Aynı konsepte, aynı markalarla yan yana açılan AVM'lerin birbirine zarar vererek ciro kaybına uğradığını, telafi etmek için ''İstanbul Shopping Fest'' alış veriş günleri düzenlediklerini belirten Palandöken, şunları kaydetti: ''Avrupa ve Anadolu yakasında her gün bir AVM gece 02.00'ye kadar nöbetçi bırakılacak. Sezon olmasına rağmen, alış verişlerde yüzde 30'dan başlayarak yüzde 80'e varan indirim başlatarak haksız rekabet edecekler. Ayrıca, saat 02.00'den sonraki alışverişlerde ekstra indirim uygulayarak, vatandaşın dengesini bozacaklar. Bakın geçen yıl sadece tüketici kredileri 41 milyar lira arttı. Bu şu demek, halkımız daha henüz kazanmadığı 41 milyar lirayı peşinen harcadı. Bu hızla devam ederse ödeme sıkıntısı yaşayan aileler dara düşebilir, sosyal sıkıntılar artar. Çoğu yabancı sermayeli AVM'ler bunları düşünmüyor tabii. Yakında Anadolu'nun diğer illerinde de başlamasını bekliyorum.''