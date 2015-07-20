Nöbet uygulamasını protesto eden 30 bin aile hekimi işsiz kalabilir!

Aile hekimlerine getirilen nöbet zorunluluğunu protesto eden hekimler sınır olan 100 ceza puanını aştı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Sözleşmeleri feshedeceğiz’ tehdidi üzerine temmuz sonunda cezaların kesinleşeceği belirtildi. Mevzuat uygulanırsa 44 bin aile sağlığı çalışanının 30 bini işten atılacak. Aile hekimleri nöbet uygulamasını 20-21-22 Mayıs tarihleri boyunca üç gün süreyle protesto ederek iş bırakmıştı.

Nesrullah Sonay’ın Bugün’de yer alan haberine göre, nöbet uygulamasını protesto eden aile hekimleri işten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sağlık Bakanlığı, 100 ceza puanını aşan aile hekimlerinin sözleşmelerinin fes edileceğini belirtmişti. Greve giden sağlık çalışanlarının ceza puanlarının ise temmuz sonunda hesaplanarak ceza işlemlerinin hayata geçirileceği belirtilmişti. Eylemlerin ardından sağlık çalışanları sözleşmelerinin feshedilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Puanları 100’e ulaşıyor

Hekimlere yılın ilk 4 ayı için her ay 5 ceza puanı verilmekte iken mayıs ayı itibari ile her ay 20 ceza puanı verilmeye başlandı.

Nöbet zorunluğu uygulamalarına karşı büyük katılım ile yapılan iş bırakma eylemleri de hesaba katıldığında temmuz sonu ile aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplam puanları 100 puanı aştığı belirtildi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, Bakanlığın ısrarla getirmeye çalıştığı Aile Hekimliği sistemi ile bağdaşmayan nöbet sisteminin, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yüksek direnci nedeni ile hayata geçirilemediğini savundu.

Bakanlığın hukuki normlara aykırı olarak nöbete gitmeme durumunda ceza puanını 20’ye yükseltmesi de aile hekimliği çalışanlarının direncini kırmadığını ifade eden Dr. Tiyekli, “Halk Sağlığı Müdürlükleri, asıl işlerini bırakıp hekimlere yönelik bir nevi cadı avı başlattı. Tek iş olarak Aile Hekimliğinde nöbet denetimi ve soruşturma yapmayı görüyor” dedi. Dr. Tiyekli, bu sistemle sağlık sektörünün kaosa gireceğini iddia etti.

Hastalar hizmet alamayacak

Tiyekli, “Bu verilere göre Türkiye sağlık sistemi, büyük bir kaosun içerisine girmek üzere. Sağ­lık Bakanlığı eğer mevzuatı uygulayacaksa 44 bin aile sağlığı çalışanından 30 bin civarındakinin sözleşmesini feshetmek zorunda kalacak. Sözleşme fesihleri ile bir anda halkın yüzde 75’e yakını birinci basamak sağlık hizmetini alamaz hale gelecek. Hizmetlerin durma noktasına gelmesi hastaneleri çalışamaz duruma düşecek” dedi.

Bakan ‘yaptırım olacak’ demişti

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, grev öncesi katıldığı bir programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Bir gazetecinin ‘greve katılanlara yönelik bir yaptırım olacak mı?’ yönündeki soruya Müezzinoğlu, "Neticede görevi neyse o görevi yapmadığı zaman tabii ki yaptırım olacaktır" demişti.

Sağlık Bakanlığı greve giden doktora verilen ceza puanını artırmıştı

Sağlık Bakanlığı, nisan ayında aile hekimliğinde ödeme ve sözleşme konularında düzenlemeye gitmişti. Aile hekimliğinde uygulanacak ihtar puan cetveli yeniden düzenlendiği yeni yönetmeliğe göre, çalışma saati ve kıyafeti, verem hastalarının takibi, aşı ve aşılama ile nöbet gibi konularda ihtar puanlarında değişiklik yapılmıştı. Buna göre, çalışma saatleri planına uymamada 3 yerine 5, izinsiz işe gelmemede her gün için 5 yerine 10, verem (tüberküloz) hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmama veya yapılmasını sağlamama durumunda 5 yerine 10, mevzuatla verilen diğer hizmetleri yapmama halinde de 5 yerine 10 ihtar puanı veriliyor.