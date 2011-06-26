-NÖBET TUTAN POLİSE SES BOMBASI NUSAYBİN (A.A) - 26.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir banka şubesi önünde nöbet tutan polislere ses bombası atılması sonucu 2 polis yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir banka önünde devriye nöbeti tutan 2 polise kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı, polis minibüsünde de hasar meydana geldi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma soruşturma sürüyor.