T24 LogoT24 Logo
Gündem

NÖBET TUTAN POLİSE SES BOMBASI NUSAYBİN (A.A)

26 Haziran 2011 23:34

-NÖBET TUTAN POLİSE SES BOMBASI NUSAYBİN (A.A) - 26.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir banka şubesi önünde nöbet tutan polislere ses bombası atılması sonucu 2 polis yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir banka önünde devriye nöbeti tutan 2 polise kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı, polis minibüsünde de hasar meydana geldi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24