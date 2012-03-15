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Yaşam

Nöbet tutan askerin sır intiharı

Er Mazlum Karabulut, Tekirdağ Devlet Hastanesine tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

15 Mart 2012 22:49

 

T24 - Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki 3'ncü Mekanize Piyade Tugayına ait cephanelikte gece nöbeti tutan 21 yaşındaki Piyade Er Mazlum Karabulut, bilinmeyen bir nedenle tüfeğiyle başına tek el ateş ederek intihar etti.
 
Saray'daki birliğinde 4 aylık asker olan ve Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı piyade er Mazlum Karabulut gece nöbet tuttuğu cephanelikte saat 22.40'da bir onbaşı ile tartıştı. 
 
Daha sonra sinirlenerek yanındaki piyade tüfeği ile başına ateş ederek ağır yaralanan Karabulut, askeri ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesine tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
 
Ölen Piyade Er Mazlum Karabulut'un İstanbul'da yaşayan ailesi acı haberin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne geldi. Baba Mehmet Karabulut oğlunun intihar ederek öldüğüne inanmak istemediğini ifade ederek, "Askerliği bu kadar seven bir çocuk nasıl bunu yapar. Daha dün telefonla konuştum bana iyi olduğunu merak etmememi söyledi. Hiçbir sorunu yoktu" dedi.
 
Tekirdağ Devlet Hastanesine gelen askeri savcının yaptığı incelemenin ardından Mazlum Karabulut'un cenazesi Çerkezköy Belediyesine ait bir araçla İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Karabulut'un cenazesinin Diyarbakır Bismil İlçesi'nde toprağa verilecek. 

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