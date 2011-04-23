-NÖBET KULÜBESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ: 2 ASKER YARALI ÇUKURCA (A.A) - 22.04.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan askeri üs bölgesindeki nöbet kulübesine yıldırım düşmesi sonucu 2 asker yaralandı. İlçeye bağlı Işıklı köyü Gezgintepe askeri üs bölgesinde bulunan nöbet kulübesine, akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Nöbet kulübesindeki 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ilk müdahalenin ardından helikopterle Hakkari Asker Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, ilçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve halen devam eden sağanak, Çığlı köyünde sele dönüştü. Dere yatağı yakınında bulunan 4 evde büyük hasar oluştu, selde can kaybı olmadığı bildirildi. Köydeki evlerin yıkılma olasılığına karşın tedbir amaçlı boşaltıldığı ve vatandaşların askerler tarafından çadırlara yerleştirildiği öğrenildi.