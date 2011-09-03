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Nöbet kulübesinden düşen asker yaralandı GÖNEN (A.A)

03 Eylül 2011 21:04

-Nöbet kulübesinden düşen asker yaralandı GÖNEN (A.A) - 03.09.2011 - Balıkesir'in Gönen ilçesinde nöbet kulübesinden düşerek yaralanan asker, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi. Alınan bilgiye göre, vatani görevini Gönen İlçe Jandarma Komutanlığında yapan Hüseyin Çatalkaya (20), dengesini kaybederek nöbet kulübesinden düştü. Kolu kırılan Çatalkaya, 112 Acil Servis ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çatalkaya, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma 6. Jet Hava Üs Komutanlığından kalkan Genelkurmay Başkanlığına ait askeri helikopterle Ankara'ya götürüldü. Çatalkaya'nın tedavisine GATA'da devam edileceği öğrenildi. Bu arada Gönen Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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