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Kültür-Sanat

Nobelli yazar Mo Yan'ın eserleri Türkçe'ye çevrilecek

Wylie Ajansı ile çalışan Mo Yan, Türk okurlarına Can Yayınları aracılığıyla ulaşmaya karar verdi

01 Kasım 2012 19:49

2012 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ve eserlerinde Çince “Konuşma” manasına gelen “Mo Yan” mahlasını kullanan Çinli yazar Guan Moye'un eserleri, Can Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırılacak.

Bu yılın güçlü adayları Haruki Murakami ve Alice Munro'yu geride bırakıp İsveç Akademisi'nin övgüsüne layık olan ve Nobel Edebiyet Ödülü'nü alan Mo Yan'ın eserleri, Türkçe'ye çevrilecek.

İsveç Akademisi'nin “sanrısal realizm yoluyla masalları, tarihi ve çağdaş olanı birleştirdiği için” ödüllendirdiği yazarın eserleri, 2010 yılı başından itibaren Can Yayınları tarafından yakın takipteydi.

Wylie Ajansı ile çalışan Mo Yan, Türk okurlarına Can Yayınları aracılığıyla ulaşmaya karar verdi.

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Çağlıyor, özellikle son 10 yılda kök salan “Nobel ödülünü Avrupalı yazarlar alır” ön yargısını yıkan yazar ve eserlerinin Türkçe'ye kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Listemize katma hazırlığında olduğumuz bir yazarın Nobel ile ödüllendirilmesi mutlu bir gelişme. Yazar ve ajansının bizi tercih etmesinden de gerçekten büyük onur duyduk. Türkçe çevirileri için çalışmaya başladığımız kitaplar 2013'ün ikinci yarısından itibaren yayımlanmaya başlayacaktır” ifadesini kullandı.

 

Mo Yan kimdir?

 

Guan Moye (Mo Yan), 17 Şubat 1955'te Çin'de doğdu. Gerçek adı Guan Moye olan fakat eserlerinde Çince “Konuşma!” manasına gelen Mo Yan mahlasını kullanan yazarın ilk eseri, 1981'de yayımlandı.

Halk Kurtuluş Ordusu'nda askerken yazmaya başlayan Yan, 1987'de yayımladığı “Kızıl Süpürge Darısı: Bir Çin Romanı” eseriyle uluslararası ün kazandı. Bir filme de konu olan roman, Çin'in doğusundaki kırsal bölgelerde 1920 ve 1930'larda uygulanan şiddeti konu ediniyordu.

Eserlerinde tarihsel konuları ele almayı yeğleyen Yan, 1911 Devrimi, Japonya'nın Mançurya işgali ve Mao Zedung'un Kültür Devrimi gibi konulara da değindi.

Ün kazanmış eserleri arasında bulunan “Büyük Göğüsler” ve “Geniş Kalçalar”, 1995'te yayımlandığında cinsel içeriği ve Komünist Parti çizgisi dışında bir sınıf mücadelesi tarifi yüzünden tartışmalara neden oldu. Ordu, kitabı piyasadan çekmesi doğrultusunda yazara baskı yaptı, ancak kitap birçok korsan baskı yaptı. On yıl sonra kitap İngilizce'ye çevrildiğinde Yan, Asya Erkek Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Çin'deki “tek çocuk” politikasını konu edinen son romanı “Kurbağa”, geçen yıl Çin'in en önemli edebiyat ödüllerinden olan “Mao Dun Edebiyat Ödülü”nü kazandı.

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