Nobelli Mo Yan eleştirilere maruz kaldı

FULYA CANŞEN-Almanya

Nobel edebiyat ödülünün Çinli yazar Mo Yan’a verilmesi tartışmalara neden oldu. Edebiyat profesörleri Nobel Akademisi’nin kararını tarihi bir karar olarak nitelendirirken, insan hakları savunucuları Mo Yan’ı hükümete yakın olmakla suçladı.

Çinli muhalifler, hükümetin Liu Xiaobo'nun Nobel barış ödülüne layık görülmesi karşısında tepkisiz kalırken, Mo Yan’ı kutlamasının gerçeği gösterdiğine dikkat çekiyorlar.

Hükümet karşıtı tavrı ve uğradığı insan hakları ihlalleriyle ünlü Çinli sanatçı Ai Weiwei de, Nobel edebiyat ödülünün Mo Yan’a verilmesini sert bir dille eleştirdi. Ai Weiwei Alman die Welt gazetesine verdiği demeçte, “Mo Yan iyi bir yazar olabilir ama bugünkü Çin’i temsil eden bir aydın değil” şeklinde konuştu.

Aydınların var olan gerçeklikle derin bir bağı kurması gerektiğini söyleyen Ai Weiwei, twitter deki hesabında da bu görüşlerini dile getirerek, Mo Yan’ın yalancı olduğunu ileri sürdü.