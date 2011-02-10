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Dünya

NOBELLİ BİLİMADAMLARINDAN ''SEN'' ÇAĞRISI YENİ DELHİ (A.A)

10 Şubat 2011 11:49

-NOBELLİ BİLİMADAMLARINDAN ''SEN'' ÇAĞRISI YENİ DELHİ (A.A) - 10.02.2011 - Nobel ödülü sahibi 38 bilimadamı, Hindistan'dan, insan hakları savunucusu Binayak Sen'in serbest bırakılmasını istedi. Tıptan ekonomiye kadar çeşitli alanlarda Nobel ödülüne layık görülen 38 bilimadamı, bir internet sitesinde yayımladıkları bildiride, Hindistan'ın doğusunda komünist militanlara yardım etmekten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sen'in, derhal kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Hintli bir tıp doktoru olan 60 yaşındaki Sen, geçen yıl sonunda isyana teşvik suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.  Sen'in avukatları mahkumiyetin ardından kararın temyiz edilmesi ve müvekkillerinin kefaletle tahliye edilmesi için iki ayrı mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Sen'in temyiz başvurusu henüz görüşülmedi. Kefaletle tahliye istemi konusundaysa dün sonuçlanan mahkemenin kararının yakında açıklanması bekleniyor.

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