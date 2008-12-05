Nobel'e silah şirketi sponsor

Dinamiti keşfeden İsveçli mucit Alfred Nobel'in vasiyetiyle oluşturulan vakıf tarafından her yıl edebiyat, tıp, fizik, kimya, ekonomi ve barış alanında verilen Nobel ödüllerine bir ABD silah firmasının sponsorluk yaptığı bildirildi.



İsveç Radyosu'nun haberine göre, nükleer silahlar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda silah üreten ve çeşitli kuruluşlar tarafından etik yönden kara listede gösterilen Honeywell firması, dünya barış ödülünün de içinde bulunduğu Nobel ödüllerine sponsor oldu.



Nobel Vakfı Müdürü Michael Sohlman, bu durumun eleştirilmesi üzerine yaptığı açıklamada, bunu bir sorun olarak görmediğini belirterek, "Biz Honeywell'in vakıf kuruluşuyla işbirliği yapıyoruz, şirketle bir bağlantı kurmuyoruz" dedi.



Honeywell'in Avrupa bürosu ise bu yöndeki sorulara yanıt vermedi.



Söz konusu Amerikan firmasının Nobel Vakfı'nın medya şirketi ve web sayfalarına sponsorluk yaptığı kaydedildi.



Nobel Vakfı'nın parasının ABD'de silah üretim alanında faaliyet gösteren Lockheed Martin ve Honeywell International şirketlerinin hisselerine yatırıldığının 2005 yılında ortaya çıkarılması tepkilere neden olmuştu.



Vakfın barış ödüllerinde kullanılmak üzere ayrılan gelirlerinin bir bölümünün ABD'deki T. Rowe adlı bir borsa şirketi tarafından yönetildiği, bu şirketin de gelirleri Lockheed Martin ve Honeywell International'in hisse senetlerine yatırdığı belirlenmişti.



Nobel Vakfı, gelirlerinin silah şirketlerinde değerlendirildiği konusunda bilgisi olmadığını açıklamıştı.

