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Ekonomi

Nobel Ödülü'ne yüzde 12.5 zam geldi!

Nobel Ödülü, 1.12 milyon dolara yükseldi

26 Eylül 2017 18:08

Her yıl bilim, edebiyat ve barış alanında dünyada öne çıkan kişilere verilen Nobel Ödülü’ne yüzde 12.5 oranında zam yapıldı. Buna göre, Nobel Ödülü’nün miktarı 8 milyon İsveç kronundan 9 milyon krona (1.12 milyon dolar) yükseltildi.

Nobel Vakfı, 2011 yılında ödülü 10 milyon krondan 8 milyon krona düşürmüş, gerekçe olarak da aşırı harcamaları göstermişti. Vakıftan yapılan açıklamada, mali durumun istikrar kazandığı belirtildi.

"Bilgi ve somut gerçekler sorgulanıyor"

Nobel Vakfı’nın Başkanı Carl-Henrik Heldin, “Nobel Ödülü bilim, hümanizm ve uluslararası işbirliğini temsil ediyor. Bilginin ve somut gerçeklerin sorgulandığı bir dönemde, bu değerler her zamankinden önemli” dedi.

Nobel ödüllerinin sermayesi, dinamitin mucidi Alfred Nobel tarafından bağışlanmıştı. Bu para, 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından yönetiliyor. 2017 yılının kazananları, önümüzdeki haftadan itibaren açıklanmaya başlayacak.

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