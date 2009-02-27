Nobel Ödülü adayları sayısı rekor seviyede

2009 Nobel barış ödülü için aday gösterilenlerin sayısının 205 olduğu, bunun da rekor anlamına geldiği bildirildi.



Oslo Nobel Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların 33'ü örgüt, 172'siyse şahıs...



Enstitü, adayların isimlerini açıklamadı. Ancak bazı kaynaklar, 205 kişilik listede yeni ABD Başkanı Barack Obama ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de bulunduğunu iddia etti.



Önceki rekor ise 2005 yılına aitti. O sene 199 aday ismi enstitüye bildirilmişti.



Adayları; bazı üniversite profesörleri, daha önce ödül alan şahıslar, bakanlar, parlamenterler ve bazı uluslararası kuruluşların üyeleri teklif ediyor.



Ödülü kimin veya kimlerin kazandığı ekimde açıklanacak.



Ödül, geçen sene eski Finlandiya Devlet Başkanı Martti Ahtisaari'ye verilmişti.

