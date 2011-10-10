-Nobel ödüllü Danny Atatürk hayranı KUDÜS (A.A) - 10.10.2011 - Nobel Kimya Ödülü'nün yeni sahiplerinden olan İsrailli bilim adamı Daniel Shechtman, Türkiye'de çok iyi dostları bulunduğunu belirterek, "Hepsine Danny'den selamlar" dedi. 70 yaşındaki bilim adamı Shechtman, İsrail Başbakanlık Basın Bürosu tarafından, Kudüs'te Nobel barış ödülü sahiplerinden Menahem Begin'in adını taşıyan merkezde düzenlenen toplantıda, Türkiye bilimler Akademisi'nin (TÜBA), varlığıyla Türk bilimini temsil edeceği umudunda olduğunu dile getirdi. Shechtman, TÜBA üyelerinden Prof. Dr. Namık Aras ile Prof. Dr. M.Ali Alpar'ın adlarını özellikle sayarak, Türk bilim adamlarıyla temaslarının her zaman devam ettiğini kaydetti. Shectman, ayrıca modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün "hayranlarından biri" olduğunu ifade ederek, Atatürk'ü "dünyanın en büyük liderlerinden biri" olarak tanımladı. Shechtman, çoğu yabancı basın mensuplarına Nobel Kimya ödülüne kadar uzanan yolunu anlatırken, en önemli şeyin "kendine güven" olduğunun altını çizdi. Bulgularından hiçbir zaman kuşku duymadığını belirten; kendisini, bilim camiası tarafından dışlanmak pahasına yaygın kabul görmüş bilgilere karşı çıkarak kendi alanlarında açılım sağlamış uzun bir bilim adamları zincirinin en son halkası olarak gördüğünü söyleyen Schechtman, ilk kez 1982 yılında bugün kuasikristal (kristalimsi) diye adlandırılan ve atomların doğanın izin vermediği düşünülen dizilimlerinden oluşan yapıları keşfettiğini anlattı. Schechtman, "O dönemde beni dinlemeye razı olan herkese, elimde beşgen simetriye sahip olan malzeme bulunduğunu söyledim. Bu sırada pek çok kişi bana güldü; araştırma grubumdan atıldım. Ama ben bunu hiç mesele yapmadım. Çünkü kendimin haklı, onların haksız olduğunu biliyordum. Herşeye rağmen çalışmalarıma devam ettim" dedi. Prof. Shechtman ise İsrail'in bilimde neden bu kadar başarılı olduğu yolundaki bir soruya, "öncelikle, üniversitelerin çok başarılı olduğunu inanıyorum" sözleriyle cevap verdi. İsrailli profesör ayrıca, eğitim sisteminin özgür düşünme imkanı sağladığını kaydederken, üniversitelerde öğrencilere hitap ederken, herhangi bir konu üzerinde uzman olmaları tavsiyesinde bulunduğunu da aktardı. İyi bir eğitimin anaokulunda başladığını söyleyen İsrailli bilim adamı, eğitimde öğretmenlere çok büyük görev düştüğünü, bu nedenle öğretmenlere hak ettikleri paranın ödenmesi gerektiğinin altını çizdi. Shechtman, çalışmalarıyla 1998 yılında İsrail'in en büyük ödüllerinden olan "İsrail Ödülü"nün fizik alanında sahibi olmuş; 1999 yılında Wolf Fizik ödülünü kazanmıştı. İsrailli bilim adamları ve siyasetçiler, 63 yıllık ülke tarihinde 10 kez Nobel bilim ve barış ödülü aldı. İsrailli bilim insanı Ada Yonathan, ribozomlarla ilgili çalışmalarıyla 2009 yılında yine Nobel Kimya ödülünü almıştı. İsrailli politikacılar Menahem Begin 1978 yılında; Şimon Peres ve İzak Rabin de 1994 yılında Nobel Barış ödülüne layık görülmüşlerdi.