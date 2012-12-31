Nobel ödüllü biyolog Rita Levi-Montalcini yaşamını yitirdi

Hücre üzerine yaptığı çalışmalarla pekçok hastalığın aşılmasına katkı sağlayan Nobel ödüllü biyolog Rita Levi-Montalcini, 103 yaşında hayata veda etti.



Nobel Ödüllü İtalyan biyolog Rita Levi-Montalcini 103 yaşında hayata veda etti.

Roma Belediye Başkanı Gianni Alemanno, 1940lı yıllarda yaptığı hücre çalışmalarıyla öne çıkan Levi-Montalcini'nin ölümünü "tüm insanlık için büyük kayıp" diye niteledi.

Nobel Tıp Ödülü'nü 1986 yılında Amerikalı bilimadamı Stanley Cohen ile paylaşan Levi-Montalcini'nin hücre üzerine yaptığı çalışmalar pekçok hastalığın anlaşılmasına katkıda bulundu.

Roma'daki evinde hayata gözlerini yuman Levi-Montalcini'nin son ana kadar çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Levi-Montalcini, 2001'de 'yaşam boyu senatör' unvanı da almıştı.