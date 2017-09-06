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Kültür-Sanat

Nobel Ödüllü 50 bilim insanına soruldu: İnsanlığa karşı en büyük tehdit ne?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Antlaşması’ndan çekilme kararı sonuçlarda etkili olduğu belirtildi

06 Eylül 2017 16:03

Times Higher Education, Nobel Ödüllü 50 bilim insanı ile kapsamlı bir anket çalışması yaptı. Bilim insanlarına "İnsanlığa karşı en büyük tehdit nedir?" sorusu yöneltildi. Nüfus artışı ve çevrenin bozulması en büyük tehlike olarak görülüyor.

Karar’da yer alan habere göre, bilim insanlarının dünya genelinde yaşadıkları zorluklar, dünyadaki siyasi ve ekonomik sorunlar gibi pek çok konunun yer aldığı ankette, bilimcilere “İnsanlığa karşı en büyük tehdit nedir?” sorusu soruldu. Anket sonuçlarına göre bilim insanları aşırı nüfus artışı ve çevrenin bozulmasını yüzde 34 ile, insanlığın varlığını sürdürmesi önündeki en büyük tehdit olarak görüyor. Bu oranın yüksekliğinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Paris İklim Antlaşması’ndan çekilme kararının etkili olduğu belirtiliyor.

İkinci sırada ise yüzde 23 ile nükleer savaş yer alıyor. ‘Dünyayı robotların ele geçireceğini’ düşünen bilim insanlarının sayısı ise oldukça düşük. ‘Bencillik’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 8 iken, ‘Donald Trump ve diğer cahil liderler’ diyenlerin orasını ise yüzde 6.

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