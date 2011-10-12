Nobel Ödüllü 16 yazarın sırları

T24 Kitap Kulübü
Hüseyin Akkaş
hakkas@t24.com.tr
İspanyol gazeteci Xavi Ayén yanına fotoğrafçı Kim Manresa'yı da alıp 15 ülkeye gitti. Orhan Pamuk'tan Dario Fo'ya, Günter Grass'dan Wole Soyinka'ya Nobel Ödüllü 16 edebiyatçının evlerinde misafir olup sırlarına tanıklık etti, onlarla konuştu ve kitabına "Nobel'den de Öte" adını verdi.
Ayén kitabında, yazarların Nobel tanınmışlığı çerçevesinin dışına çıkarak onların pek bilinmeyen yönlerini aktarıyor.
Orhan Pamuk Günter Grass
'Orhan Pamuk mutlu olmak için pek az şeye ihtiyaç duyuyor'
Lessing’in koltukta uyuyuşunu, Saramago’nun operaya olan düşkünlüğünü, Günter Grass’ın ayakta yazdığını, Toni Morrison’un asıl adının Chloe Wofford olduğunu, Oe’nin bir balığın yaşadığı acıyı yansıtmak için yazmaya başladığını, Walcott’un eserlerindeki en önemli öğenin deniz olduğu bilgisini veren Ayén, Orhan Pamuk’un mutlu olmak için pek az şeye ihtiyaç duyduğunu, Szymborska’nın şiiri bir “an” ve Nobel’i bir “felaket” olarak tanımladığını ve İtalyan yazar Dario Fo ile yaptığı söyleşide Fo'nun gülümsemenin kişiyi korkularından arındırdığına inandığını söylediğini aktardığı kitabında 1988'de Nobel kazanan Mısırlı yazar Necib Mahfuz’la ölmeden önce yapılan son röportaj ola özelliğini taşıyor.
Kim Manresa’nın objektifinden çıkan fotoğrafların yer aldığı kitap, Doğan Kitap'tan çıktı.
İşte kitapta yer alan 16 isim
2007 Doris Lessing, İngiltere
2006 Orhan Pamuk, Türkiye
2002 Imre Kertesz, Macaristan
2001 V.S. Naipaul, İngiltere
2000 Gao Xingjian, Fransa (Çin)
1999 Günter Grass, Almanya
1998 Jose Saramago, Portekiz
1997 Dario Fo, İtalya
1996 Wislawa Szymborska, Polonya
1994 Kenzaburo Oe, Japonya
1993 Toni Morrison, ABD
1992 Derek Walcott, St.Lucia
1991 Nadine Gordimer, Güney Afrika
1988 Necib Mahfuz, Mısır
1986 Wole Soyinka, Nijerya
1982 Gabriel Garcia Marquez, Kolombiya
- Nobel’den de Öte -
Yazan: Xavi Ayén
Fotoğraf: Kim Manresa
Çeviren: Seda Ersavcı
Röportaj
172 sayfa
Doğan Kitap