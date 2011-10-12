Nobel Ödüllü 16 yazarın sırları



T24 Kitap Kulübü



Hüseyin Akkaş

hakkas@t24.com.tr

İspanyol gazeteci Xavi Ayén yanına fotoğrafçı Kim Manresa'yı da alıp 15 ülkeye gitti. Orhan Pamuk'tan Dario Fo'ya, Günter Grass'dan Wole Soyinka'ya Nobel Ödüllü 16 edebiyatçının evlerinde misafir olup sırlarına tanıklık etti, onlarla konuştu ve kitabına "Nobel'den de Öte" adını verdi.







Ayén kitabında, yazarların Nobel tanınmışlığı çerçevesinin dışına çıkarak onların pek bilinmeyen yönlerini aktarıyor.





Orhan Pamuk Günter Grass





'Orhan Pamuk mutlu olmak için pek az şeye ihtiyaç duyuyor'



Lessing’in koltukta uyuyuşunu, Saramago’nun operaya olan düşkünlüğünü, Günter Grass’ın ayakta yazdığını, Toni Morrison’un asıl adının Chloe Wofford olduğunu, Oe’nin bir balığın yaşadığı acıyı yansıtmak için yazmaya başladığını, Walcott’un eserlerindeki en önemli öğenin deniz olduğu bilgisini veren Ayén, Orhan Pamuk’un mutlu olmak için pek az şeye ihtiyaç duyduğunu, Szymborska’nın şiiri bir “an” ve Nobel’i bir “felaket” olarak tanımladığını ve İtalyan yazar Dario Fo ile yaptığı söyleşide Fo'nun gülümsemenin kişiyi korkularından arındırdığına inandığını söylediğini aktardığı kitabında 1988'de Nobel kazanan Mısırlı yazar Necib Mahfuz’la ölmeden önce yapılan son röportaj ola özelliğini taşıyor.



Kim Manresa’nın objektifinden çıkan fotoğrafların yer aldığı kitap, Doğan Kitap'tan çıktı.





İşte kitapta yer alan 16 isim



2007 Doris Lessing, İngiltere

2006 Orhan Pamuk, Türkiye

2002 Imre Kertesz, Macaristan

2001 V.S. Naipaul, İngiltere

2000 Gao Xingjian, Fransa (Çin)

1999 Günter Grass, Almanya

1998 Jose Saramago, Portekiz

1997 Dario Fo, İtalya

1996 Wislawa Szymborska, Polonya

1994 Kenzaburo Oe, Japonya

1993 Toni Morrison, ABD

1992 Derek Walcott, St.Lucia

1991 Nadine Gordimer, Güney Afrika

1988 Necib Mahfuz, Mısır

1986 Wole Soyinka, Nijerya

1982 Gabriel Garcia Marquez, Kolombiya







- Nobel’den de Öte -



Yazan: Xavi Ayén

Fotoğraf: Kim Manresa

Çeviren: Seda Ersavcı

Röportaj

172 sayfa

Doğan Kitap





