Nobel Ödülleri'nin çıkış noktası ne? "O gazetedeki manşet çıkmamış olsaydı..."

Dünyanın en prestijli ödülü olan Nobel’in yanlış bir manşetten doğduğunu biliyor musunuz? Kısa Dalga'dan Kemal Göktaş ile Nobel ödüllerini belirleyen enstitülerden biri olan İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden Erdinç Sezgin, 1901’den bugüne kadar verilen ödülün tarihçesini ve bu yılki ödüllerin perde arkasını, tartışmaları konuştu. Sezgin, ödülün çıkış noktasının yanlış bir gazete manşeti olduğunu söyledi.

Sezgin konuya ilişkin şunları söyledi;

“Nobel’in önce bir tarihini anlatayım isterseniz. Ödülün adı Alfred Nobel’den geliyor. Dinamiti bulan ve kimya alanında birçok buluşa imza atan birisi. Hikâyesi çok ilginç. Alfred Nobel’in kardeşi (Ludving) ölüyor. Fransız bir gazete bunu Alfred Nobel ölmüş gibi algılıyor ve “Milyonların ölmesine sebep olan buluşu yapan Alfred Nobel öldü” diye manşetine taşıyor. Alfred Nobel bunu görünce yıkılıyor tabii. Ölümünden önce de böyle bir vasiyette bulunuyor, ben öldükten sonra adıma bir ödül verilsin. Alfred Nobel’in bilimsel buluşları çok önemli tabii. Dinamiti buldu diye onu canavarlaştırmak da doğru değil, ama adına ödüller var dile çok iyi bir karaktermiş gibi görmek de doğru değil ama yani bilimcinin işi aslında çoğu zaman sonuçlarını düşünmek ama…

O gazetedeki manşet çıkmamış olsaydı Nobel böyle bir şey yapar mıydı bilmiyoruz tabii ki. Yani bundan dolayı bir günah çıkarma olabilir.”

Dünyanın en prestijli aynı zamanda tartışmalı ödülü olan Nobel ödülleri bu yıl 120. kez dağıtıldı. Dinamitin mucidi Alfred Nobel adına 1901 yılından beri verilen Nobel Ödülleri’ndeki heyecan dalgasını bu yıl kadınlar yarattı.

Fizik, kimya ve edebiyat alanında ödüller kadınların oldu. Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna, Kimya alanında Crispr-Cas9 genom düzenleme tekniğinin geliştirilmesindeki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü ise “kara deliklerin keşfine katkı sağlayan çalışmalarından Amerikalı gökbilimci Andrea Ghez’in de aralarında olduğu üç kişi arasında paylaştırıldı. Diğer iki isim şöyle: Roger Penrose, Reinhard Genzel.

Nobel Edebiyat Ödülü şair Louise Glück’ün olurken, Barış Ödülü’nü ise Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.

Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Amerikalı bilim insanları Harvey J. Alter ve Charles M. Rice ile İngiliz viroloji uzmanı Michael Houghton de Tıp Ödülü’ne layık görüldü.