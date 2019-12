Nobel Fizik Ödülü 'kuark' araştırmacılarına gitti

Nobel Tıp Ödülü 'sahiplerini' buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Chicago Üniversitesi'nden Amerikalı bilim insanı Nambu'nun atom fiziğinde kendiliğinden kırılan simetri olarak adlandırılan mekanizmayı keşfinden dolayı ödüle layık görüldüğünü belirtti.Kobayaşi ve Maskawa'nın ise doğada maddenin en küçük parçasının en az üç familyasının varlığını tahmin eden, kırılmış simetrinin kökenini keşifleri nedeniyle ödülü aldıkları kaydedildi.Japonya doğumlu Amerikan vatandaşı Yoiçiro Nambu ve Japon bilim adamları Makoto Koboyoşi ile Toşhihide Maskava'nın atomdan da küçük parçalarla ilgili yaptığı buluşlar, ödülü almalarını sağladı.Bilim adamları yaptıkları ayrı çalışmalarla, ani kırılma simetrisi olarak anılan mekanizma aracılığıyla evrenin neden karşı maddeden değil, çoğunlukla maddeden oluştuğunun anlaşılmasına yardımcı oldular. Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Nambu ve Japon bilim adamları Kobayaşi ile Maskava, parçacık fiziğinde maddenin en küçük iki yapı taşından biri olan "kuark"ların varlığını ve haraketini anlamaya yardımcı olan çalışmalar yaptı.Japon bilim adamları da doğada maddenin esası olarak bilinen en az 3 zerreciğin varlığını öngören Kırık Simetrinin Kökeninin Keşfi çalışmasıyla bu yılki Nobel fizik ödülüne layık görüldü.Nambu, ani kırılma simetrisi mekanizmasını keşfi için ödüle layık görülürken, Kobayaşi ve Maskava, çalışmalarında kuarkın 6 tipini öngördü. Bilim adamları zerrenin yukarı, aşağı, olağan dışı, çekici, alt ve üst tiplerini yaptıkları yüksek enerji parçacık deneylerle keşfetti.Japon bilim adamlarının çalışması, dünyanın mükemmel şekilde simetrik hareket etmemesinin nedeninin mikroskobik seviyedeki simetriden sapmalar olduğunu ortaya koydu.Bunun canlılar için son derece önemi olduğu vurgulanırken, evrenin simetrik olması halinde karşı maddenin sürekli olarak maddeyle karşılaşacağı, bunun da enerji patlamasına yol açacağı kaydedildi. Nambu'nun çalışması da doğanın 4 temel gücünden üçünü birleştiren standart fizik modelinin temelinin oluşmasına yardımcı oldu. Fiziğin standart modeli, 4 temel güçten yer çekimi haricinde güçlü, zayıf, elektromanyetik güçlerin birleşmesini içeriyor.Nambu çalışmalarında, atomaltı parçacıkların davranışlarını araştıran, protonlarla nötronlar arasındaki bazı karşılıklı etkileşimleri tanımlayan teori olan kuantum kromodinamik teorisinden etkilendi. Nambu, 1,4 milyon dolarlık ödülünü Japon yüksek Enerji Hızlandırıcı Araştırma Örgütünden Kobayaşi ve Kyoto Üniversitesinden Maskava ile paylaşacak.2007: Albert Fert (Fransa), Peter Grünberg (Almanya)2006: John C. Mather (ABD), George F. Smoot (ABD)2005: Roy J. Glauber (ABD), John L. Hall (ABD), Theodor Haensch (Almanya)2004: David J. Gross (ABD), H. David Politzer (ABD), Frank Wilczek (ABD)2003: Alexei Abrikosov (Rusya-ABD), Vitaly Ginzburg (Rusya), Anthony Leggett (İngiltere-ABD)2002: Raymond Davis (ABD), Masatoshi Koshiba (Japonya), Riccardo Giacconi (ABD)2001: Eric Cornell (ABD), Wolfgang Ketterle (Almanya), Carl Wieman (ABD)2000: Zhores I. Alferov (Rusya), Herbert Kroemer (ABD-Almanya), Jack S. Kilby (ABD)1999: Gerardus 't Hooft (Hollanda), Martinus Veltman (Hollanda)1998: Robert B. Laughlin (ABD), Horst L. Stoermer (Almanya), Daniel C. Tsui (ABD)1997: Steven Chu (ABD), Claude Cohen-Tannoudji (Fransa), William D. Phillips (ABD)1996: David M. Lee (ABD), Douglas D. Osheroff (ABD), Robert C. Richardson (ABD)