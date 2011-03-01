-NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE REKOR ADAY OSLO (A.A) - 01.03.2011 - 2011 Nobel Barış Ödülü için 241 aday gösterildi. Nobel Barış Ödülü Komitesi Daimi Sekreteri Geir Lundestad, bu sene ödül için 188 kişinin ve 53 örgütün aday gösterildiğini belirtti. Böylelikle 241’e ulaşan aday sayısının yeni bir rekor anlamına geldiği kaydedildi. Önceki rekor ise 237 adayla geçen yıla aitti. Komite, adayların adını açıklamaktan kaçınıyor. Ancak bazı kaynaklara göre, Rus insan hakları savunucu Svetlana Gannuşkina, WikiLeaks ve Kübalı muhalifler adaylar arasında yer alıyor. 2011 Nobel Barış ödülünün sahibi ekim ayında açıklanacak.