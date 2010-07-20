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Dünya

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ SCHNEIDER ÖLDÜ  PALO ALTO (A.A)

20 Temmuz 2010 11:46

-NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ SAHİBİ SCHNEIDER ÖLDÜ  PALO ALTO (A.A) - 20.07.2010 - Eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore ile birlikte 2007 Nobel Barış Ödülü'nü paylaşan California-Stanford Üniversitesi çevrebilim uzmanı Stephen Schneider, 65 yaşında uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Stanford Üniversitesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Schneider, İsveç'in başkenti Stockholm'den İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelirken uçakta kalp krizi geçirdi. Schneider, doğada hayvanlar aleminin iklimin ısınmasıyla bozulan durumu üzerine çok sayıda bilimsel makale yazdı, 37'nci ABD Başkanı Richard Nixon'dan 44'üncü Başkan Barack Obama'ya kadar ABD başkanlarına iklim bilimi danışmanlığı yaptı. 2005'te kanserin nadir görülen türlerinden birine yakalanan Schneider, ''Cehennem'in Hastası'' isimli kitabı kaleme aldı.     

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