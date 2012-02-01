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Dünya

Nobel Barış Ödülü jürisi eleştirilerin hedefi oldu STOCKHOLM (A.A)

01 Şubat 2012 22:28

-Nobel Barış Ödülü jürisi eleştirilerin hedefi oldu STOCKHOLM (A.A) - 01.02.2012 - Nobel Barış ödülü jürisi, ödülün kurucusu Alfred Nobel'in belirlediği seçim kriterlerinden uzaklaştığı için bir kez daha eleştirildi. Stockholm'daki kurumları ve dernekleri denetleyen idari kurul, Nobel Vakfı'nın ödülün kapsamını 1896 yılında ölen Alfred Nobel'in isteklerini yansıtmayacak derecede değiştirdiği iddialarını araştırmak için soruşturma başlattı. Nobel Vakfı Müdürü Geir Lundestad ise iddiaları reddederek Barış Ödülü jürisinin Nobel'in ''Uluslararası birliği'' destekleme amacına sadık kaldığını söyledi. Norveçli araştırmacı Fredrik Heffermehl, Nobel Barış Ödülü'nün asıl amacının uluslararası ilişkilerde askeri gücün rolünü mümkün olduğunca azaltmak olduğunu ileri sürerek jüri hakkında şikayette bulunmuştu. Norveç Parlamentosu tarafından atanan ödül komitesi, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 1,5 milyon dolarlık ''Barış Ödülü''nün kapsamını çevre ve insani yardım gibi konuları da içine alacak şekilde genişletmişti. Bu çerçevede, 2007 yılında Nobel Barış Ödülü iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları nedeniyle Al Gore'a, 2009 yılında ise uluslararası diplomasiyi geliştirmek için ''Olağanüstü çaba harcayan'' Barack Obama'ya verilmişti. Nobel, 1895 yılında kaleme aldığı vasiyetinde ''Barış Ödülü''nün ''Uluslararası birliğin geliştirilmesi, askeri gücün azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve barış kurultaylarının desteklenmesi için çaba harcayan'' kişilere verilmesini istemişti. Nobel Barış Ödülü ve diğer Nobel ödülleri, Nobel'in hayata veda ettiği 10 Aralık'ta veriliyor.

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